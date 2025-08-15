Sebastiano Esposito ha fortemente voluto il Cagliari ed è pronto a guidare l'attacco di Fabio Pisacane. La Lega Serie A elogia le caratteristiche tecniche del nuovo attaccante rossoblu: "Sebastiano Esposito, enfant prodige dell’Inter e più giovane esordiente nerazzurro in Champions League, approda in Sardegna per guidare l’attacco del Cagliari. Dopo il debutto con la Prima Squadra a soli 17 anni e un gol da record a San Siro, la sua crescita è passata attraverso esperienze in Serie B con Spal, Venezia, Bari e Sampdoria, intervallate dalle parentesi europee con Basilea e Anderlecht.

La scorsa stagione, la prima vera occasione in Serie A con l’Empoli: 10 gol e 2 assist in 37 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il presidente Giulini assicura così un rinforzo di qualità per il nuovo Pisacagliari: il tandem Esposito–Piccoli promette di far divertire i tifosi sardi".