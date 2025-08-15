L'affare Lookman blocca il mercato dell'Inter. Come riporta oggi La Repubblica, lui non vede l'ora di trasferirsi in nerazzurro, ma l'Atalanta non si accontenta di 45 milioni di euro. E Marotta ha cominciato a lavorare sul tavolo della Roma per Koné, offrendo 40 milioni più 5 di bonus e 5 l'anno al giocatore. 

La Roma ci pensa perché la cessioen del francese permetterebbe di prendere Sancho e Bailey dall'Aston Villa, ma anche Magassa (dal Monaco) come sostituto di Koné

Data: Ven 15 agosto 2025 alle 10:34
FcInterNews Redazione
