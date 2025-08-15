Dialoghi apertissimi tra Inter e Roma per il trasferimento a Milano di Manu Koné. Oggi, fa sapere Sportmediaset, sono previsti altri contatti tra le parti. Nel mentre la società giallorossa è vicina a Jadon Sancho in prestito con obbligo di riscatto dal Manchester United. Più complessa la trattativa per Leon Bailey.

