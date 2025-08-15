Il NEOM, la formazione neopromossa nella Saudi Pro League, sta spingendo fortemente per avere Benjamin Pavard. Secondo le ultime novità di Fabrizio Romano, il club arabo è pronto a fare un'offerta all'Inter, consapevole del fatto di portare un giocatore di grande livello nel campionato saudita. I contatti sono già partiti tra club e giocatore, bisogna vedere se tutto si tradurrà in un'offerta convincente per il campione del mondo di Russia 2018.

Si parla anche del nome del giorno, ovvero Manu Koné blindato dalla proprietà della Roma dopo l'approccio dei nerazzurri: l'Inter era pronta a fare l'offerta scritta, pensando al francese come un obiettivo forte. Ma la Roma ha chiuso le porte con una risposta forte della famiglia Friedkin. Dopo una giornata con contatti interni al club capitolino, è stata presa una posizione molto forte da parte della proprietà. Cruciale anche il ruolo di Gian Piero Gasperini che da subito ha ritenuto l'ex Gladbach un giocatore cardine del suo progetto. Anche la piazza ha preso le difese di Kone spingendo ulteriormente il club a chiudere le porte all'Inter.