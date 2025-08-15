La ‘BBC’ è stata la difesa più forte della storia della Nazionale italiana? A precisa domanda, Giorgio Chiellini, componente del trio difensivo che comprendeva anche Bonucci e Barzagli, ha risposto così: "No, anche se non c’è dubbio che, con gli amici Andrea e Leo, a cui aggiungo Buffon, abbiamo segnato un periodo del calcio italiano - le parole del Director of Football Strategy della Juve a VivoAzzurro TV -. Però, se penso a Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro… Beh, non mi ritengo certo più forte di loro. Guardando all’oggi, posso dire che, per esempio, Bastoni è fortissimo. E poi ci sono Calafiori, Buongiorno, che è giusto facciano il loro percorso senza troppe pressioni”.