Già campione d'Europa da collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City nel 2023, Enzo Maresca ha guidato il Chelsea sul tetto del mondo un mese fa. Trionfando nella competizione nuova di pacca marchiata FIFA di cui ha parlato così in esclusiva per Sky Sport: "Considero il Mondiale per Club una competizione che molto presto sarà al livello della Champions League perché ci partecipano le squadre migliori", la convinzione espressa dal manager dei Blues.