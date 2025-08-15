Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, vede con favore il possibile cambio di strategia sul mercato dell'Inter che, viste le difficoltà incontrate nella trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman, ha deciso di guardarsi intorno con l'intenzione di cambiare obiettivo puntando su Manu Koné: "Koné sarebbe un grande colpo, superiore anche a quello di Lookman, perché darebbe cambio di passo e fisico al centrocampo dell'Inter - le parole del giornalista -. Il nigeriano è fortissimo, ma in attacco i nerazzurri hanno già Lautaro e Thuram e una coesistenza tra i tre non sarebbe semplice. Detto questo, se la Roma dovesse cedere Koné, farei fatica a capirne la strategia".