Protagonista nel successo di ieri sera contro l'Atletico Madrid, la giocatrice nerazzurra Karólína Lea Vilhjalmsdottir ha commentato così l'acuto interista nella Women'S Cup: "Ciao interisti, sono felice che abbiamo conquistato la prima partita della Women's Cup, non vediamo l'ora di giocare domenica", ha detto sui canali ufficiali nerazzurri.