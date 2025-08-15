L'Inter partirà domani mattina in aereo alla volta di Bari, dove la sera, allo stadio 'San Nicola', è in programma la prova generale prima dell'esordio ufficiale della stagione. Cristian Chivu, contro l'Olympiacos, avrà a disposizione tutto il gruppo a eccezione di Davide Frattesi, atteso in gruppo dalla prossima settimana. Nell'ultimo test della preseason si dovrebbe vedere in campo dal 1' la squadra titolare che giocherà contro il Torino il 25 agosto, compresa la coppia Thuram-Lautaro in attacco. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Ven 15 agosto 2025 alle 17:31
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
