non c'è ancora un accordo tra le parti e le cifre non sono ancora definite, ma in base a quanto emerso finora Calcio e Finanza ha provato ad analizzare l'impatto dell'acquisto di Manu Koné sui conti dell'Inter. Se l'operazione si concretizzasse per 45 milioni, ipotizzando un quinquennale, la quota ammortamento sarebbe di 9 milioni di euro. A questa cifra andrebbe aggiunto lo stipendio, che potrebbe essere di 5 milioni netti, vale a dire 9,25 milioni lordi, per un peso complessivo a bilancio di 18,25 milioni. Il francese diventerebbe così il giocatore più costoso della rosa nerazzurra.

Sorrisi invece in casa Roma, dove l'uscita dio Koné porterebbe un beneficio al bilancio complessivo di 38,18 milioni, tra plusvalenza (29 milioni), quota di ammortamento (4 milioni) e stipendio lordo (5,18 milioni).