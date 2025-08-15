"Siamo tutti dispiaciuti che il ritorno di Alexis non abbia avuto il successo sperato. Non era destino. Gino Pozzo è in costante contatto con lui per trovare la soluzione migliore per tutti. Per Udine sarà sempre El Niño Maravilla". Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato a La Repubblica del ritorno a Udine, con poso successo, dell'ex interista Sanchez.