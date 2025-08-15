"Siamo tutti dispiaciuti che il ritorno di Alexis non abbia avuto il successo sperato. Non era destino. Gino Pozzo è in costante contatto con lui per trovare la soluzione migliore per tutti. Per Udine sarà sempre El Niño Maravilla". Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato a La Repubblica del ritorno a Udine, con poso successo, dell'ex interista Sanchez.
Sezione: Mercato / Data: Ven 15 agosto 2025 alle 14:50
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Mercato
Fulham su Taremi, Marco Silva: "Siamo corti in alcuni reparti, non mi aspettavo questa passività sul mercato"
Altre notizie
Venerdì 15 ago
- 18:00 Muore a 83 anni lo scout Ramón Maddoni, il ricordo di Cambiasso: "Grazie di tutto, maestro"
- 17:45 Roma, El Shaarawy: "Napoli e Inter le squadre più strutturate e organizzate, noi vogliamo migliorarci"
- 17:31 Sky - Inter-Olympiacos, Chivu testa i titolari: torna la ThuLa dal 1'. Frattesi in gruppo da settimana prossima
- 17:17 La Repubblica - San Siro nelle intercettazioni dell'inchiesta sull'urbanistica: le chat di Sala e Tancredi
- 17:02 L'Eco di Bergamo - Lookman costa più di 50 milioni di euro. Senza offerta giusta, l'Atalanta è pronta a tenerlo
- 16:49 UFFICIALE - Il Milan ha un nuovo terzino: ha firmato lo svizzero Athekame
- 16:33 Lumezzane, Paci: "Inter U23 mina vagante del girone, Vecchi certezza per la Serie C"
- 16:19 Genoa-Vicenza di Coppa Italia, Vieira lancia dal 1' Valentin Carboni: estro e fantasia alle spalle di Vitinha
- 16:04 Compagnoni: "Inter, Koné colpo superiore a Lookman. E fatico a capire la strategia della Roma"
- 15:48 Telegraph - Inter, Lammens obiettivo serio per la porta: il club nerazzurro è pronto a parlare con l'Anversa
- 15:33 In Spagna - Badé, il Bayer Leverkusen ha offerto 25 mln di euro. Ma il francese aspetta una mossa dell'Inter
- 15:19 Sky - Inter-Lookman, stallo totale: non sono previste novità almeno fino a domenica. Intanto il giocatore...
- 15:05 Dalla Francia - Il Lille ci prova per Pavard. Anche Neom e Galatasaray hanno chiesto informazioni
- 14:50 Runjaic: "Sanchez? Al lavoro per la soluzione migliore. Ci dispiace che..."
- 14:36 Dalla Germania - Dopo le voci sull'Inter, anche Leverkusen e City hanno messo nel mirino Akliouche
- 14:22 Leoni, rimpianto per ciò che poteva essere. Trattativa mai iniziata, l'offerta del Liverpool impareggiabile
- 14:07 Fulham su Taremi, Marco Silva: "Siamo corti in alcuni reparti, non mi aspettavo questa passività sul mercato"
- 13:53 Genoa, Vieira: "Carboni ha qualità, può cambiare le partite. Mercato? E' ancora aperto, incrociamo le dita..."
- 13:38 Corsera - Leoni al Liverpool, le grandi d'Italia a mani vuote. Inter, Juve e Milan bruciate in un giorno
- 13:25 Taremi-Fulham, Queiroz 'alleato' dell'Inter: l'ex ct dell'Iran lo ha consigliato a Marco Silva
- 13:10 Sky Sport DE - Nkunku apre al Bayern Monaco: Eberl lo ha chiesto in prestito al Chelsea
- 12:56 Moretto: "Frattesi, la Premier continua a seguire il giocatore con molta attenzione"
- 12:42 SI - Koné attenzionato dall'Inter: nerazzurri disposti a mettere sul piatto la cifra programmata per Lookman
- 12:28 Calcio e Finanza - L'Impatto di Koné sul bilancio dell'Inter: sarebbe il giocatore più costoso in rosa
- 12:14 Il Messaggero - Ndicka tentenna, a finire sul mercato è Koné. Sarà lui a finanziare il doppio colpo della Roma
- 12:00 Juric: "Lookman con me è stato corretto. Sostituti? Ho una convinzione"
- 11:45 Zazzaroni: "Chivu preoccupato, riflessioni su Koné. Pista Lookman viva, ma servirebbe una cessione"
- 11:30 Drogba e la CAF si muovono per Lookman: consegnata all'Atalanta una petizione di 50 pagine per il trasferimento
- 11:16 Corsera - Pio Esposito tra i volti dell'estate: piedi buoni e testa giusta. E l'Inter lo blinda
- 11:02 Corriere di Bergamo - Taremi può sbloccare Muniz e... Lookman. L'Atalanta valuta tre sostituti
- 10:48 SM - Koné, dialoghi apertissimi tra Inter e Roma. Oggi nuovi contatti
- 10:34 La Repubblica - Koné, l'Inter ha fatto la sua offerta. E la Roma ci pensa perché...
- 10:20 TS - Inter-Olympiacos, Chivu rilancia due titolari? Occhio alla fase difensiva
- 10:06 TS - Koné, la Roma fa il prezzo: 50 milioni. E ci sono già le prime cifre del contratto
- 09:52 TS - Asllani-Torino, è lunga: possibile formula "alla Esposito", ma anche l'ingaggio è un ostacolo
- 09:38 Grassani: "Sentenza Diarra? Caso Lookman sembra diverso: rischia risarcimento danni all'Atalanta"
- 09:24 GdS - Domani Inter-Olympiacos, due assenti e due recuperati per Chivu
- 09:10 GdS - Darmian, da jolly a un ruolo solo. Solet? Possibile posizione a sorpresa
- 08:56 CdS - Koné, palla all'Inter. Il giocatore ha già espresso la sua posizione alla Roma
- 08:42 GdS - Lookman rassicurato a distanza, ma il tempo stringe. Se salta il nigeriano, è dilemma Inter
- 08:28 GdS - Inter, Solet nel mirino se parte Pavard: le cifre attorno ai due giocatori
- 08:14 GdS - Koné più Lookman, l'Inter pensa al doppio colpo. Il francese più vicino: ecco perché
- 08:00 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Felici della vittoria contro l'Atletico, non vediamo l'ora di giocare domenica"
- 00:00 Koné o Lookman, Lookman o Koné...Chivu merita l'ultima parola
Giovedì 14 ago
- 23:50 Chelsea, Maresca: "Il Mondiale per Club molto presto sarà al livello della Champions"
- 23:35 Compagnoni: "Lookman non può permettersi di perdere un anno, rischia di rovinare la carriera"
- 23:21 SI - Inter, forte interesse per Koné: la Roma riflette, in attesa dei primi contatti tra i due club
- 23:07 'The Women’s Cup', l'Inter vola in finale strapazzando l'Atletico Madrid: 5-2 all'Arena Civica
- 22:53 Bierhoff: "Vedo una corsa Scudetto aperta. E spero nell'Udinese in Europa"
- 22:38 Ademola, "Il gatto sulla Roof che scotta"...
- 22:24 Meno due a Inter-Olympiacos, Politano inquadra i greci: "Con loro gara dura, non tirano mai indietro il piede"
- 22:10 Koné, l'Inter vuole una risposta rapida dalla Roma dopo l'offerta da 40 milioni di euro: l'intreccio con Lookman
- 21:55 Lumezzane, il ds Pesce presenta Motta: "Inter vivaio importante, Matteo ha tecnica e fame"
- 21:40 Cosmi: "Napoli squadra da battere, ma l'Inter c'è. Milan e Juve si sono avvicinate"
- 21:25 Lumezzane, per Motta subito incrocio dell'ex con l'Inter U23: "Vogliamo passare il turno, magari riesco a punirli"
- 21:10 Le previsioni di Opta: Inter campione davanti al Napoli. Juventus quinta, Milan sesto
- 20:55 Gautieri: "Inter, un centrocampista e un difensore oltre a Lookman"
- 20:41 'The Women’s Cup', alle 21 la semifinale tra Inter e Atletico all'Arena Civica: le formazioni ufficiali
- 20:27 Olympiacos ko a due giorni dal test con l'Inter: vince 2-1 il Napoli. Che perde Lukaku per infortunio
- 20:13 In Francia - La Roma cerca già il sostituto di Koné: Magassa del Monaco
- 19:59 Romano: "Koné, l'Inter ha contattato la Roma. Il francese è un giocatore chiave per Gasperini"
- 19:44 Il Tempo - Se l'Inter presenta in forma scritta la sua offerta alla Roma, può chiudere Koné
- 19:35 Koné, l'Inter ha messo sul piatto 40 milioni di euro più bonus. La Roma valuta, non c'è ancora il via libera
- 19:29 GdS - Lookman, l'Inter mette fretta all'Atalanta: fissata la deadline per un accordo definitivo
- 19:15 Torino, Baroni perde Ismajli per l'esordio con l'Inter: il report medico
- 19:01 L'agente di Oristanio: "Per le sue qualità deve tornare in Serie A"
- 18:47 Mandorlini: "L'Inter si è tolta un problema rispetto all'anno scorso. E se arrivasse Lookman..."
- 18:32 L'Équipe - Inter sulle tracce di Koné da diversi giorni: trattativa in corso, dettagli economici ancora poco chiari
- 18:18 FIGC, scelto l'ex arbitro De Marco per curare i rapporti tra la Can e i club
- 18:04 GdS - Roma a corto di risorse, offerto Koné all'Inter. Non escluderebbe necessariamente Lookman