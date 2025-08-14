L’Inter continua a monitorare la situazione Ademola Lookman, pronta ad attendere ancora una settimana nella speranza di sbloccare il muro contro muro con l’Atalanta. Ma a prescindere dall’esito della trattativa per l’attaccante, la dirigenza nerazzurra valuta anche piste alternative, incluse quelle per altri reparti.

Tra le opportunità emerse nelle ultime ore c’è Manu Koné, 24enne centrocampista centrale della Roma e nazionale francese. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Koné sarebbe stato direttamente offerto all’Inter dai giallorossi, intenzionati a cederlo in questa sessione di mercato. Il profilo piace molto, anche alla luce dell’età avanzata di Mkhitaryan e delle condizioni fisiche non ottimali di Calhanoglu. Non a caso, il nome del francese era già stato valutato quando il turco aveva flirtato con il Galatasaray.

Per concretizzare l’operazione, l’Inter dovrà però liberare spazio a centrocampo, trovando nei prossimi 15 giorni una sistemazione a Piotr Zielinski (oltre ad Asllani, già fuori dal progetto). Secondo la rosea, l'Inter è disposta a investire fino a 30 milioni di euro per Koné, che non è necessariamente un nome alternativo al nigeriano

