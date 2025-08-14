Le voci improvvise e sempre più convinte su Manu Koné indicano la volontà dell'Inter di un possibile cambio di strategia sul mercato, che coinvolge proprio Ademola Lookman. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra non è più intenzionata ad aspettare un segnale dall'Atalanta e per l'attaccante nigeriano ha fissato una deadline: ancora una settimana e, in caso di mancato accordo, virerà su un altro profilo, non per forza un altro attaccante.

Inter dunque pronta a fare un passo definitivo sul fronte Lookman. Palla dunque ai bergamaschi, che entro una settimana dovranno prendere una posizione definitiva o il budget stanziato dai milanesi verrà impiegato per un altro giocatore.