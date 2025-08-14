In gol nel match vinto dal Napoli contro l'Olympiacos, Matteo Politano si è soffermato ai microfoni di Sky Sport, parlando così dell'atteggiamento dei greci, che dopodomani saranno avversari dell'Inter al 'San Nicola' di Bari: "Eì stata una gara fisica, dura, con tanti contrasti. Loro non hanno mai tirato indietro il piede, così abbiamo fatto anche noi mettendoci al loro livello. E' giusto così, almeno giochiamo a ritmi alti in vista dell'esordio ufficiale".