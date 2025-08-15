Sarà una lunga trattativa quella per portare Kristjan Asllani dall'Inter al Torino. Come riporta Tuttosport, infatti, per il centrocampista si è mosso anche il Bologna, che nel frattempo tratta anche Mandragora, in scadenza di contratto. Dovesse prendere il giocatore della Fiorentina, farebbe un passo indietro per Asllani.

Il Torino vuole un accordo, ma non alle cifre dell'Inter. I granata caldeggiano così un prestito con diritto oppure un obbligo condizionato a determinati risultati (la qualificazione in Conference League). Oppure ancora c'è una strada diversa, la concessione all'Inter di una percentuale importante (30-40%) sulla cessione successiva.

Nel frattempo con l'entourage di Asllani i dirigenti granata hanno parlato anche dello stipendio da 2 milioni che percepisce il ragazzo, a cui è stato chiesto di ridiscutere la cifra.