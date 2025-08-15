L'Inter ha chiesto a Loic Badé di mettere in standby il Bayer Leverkusen fino a quando non le sarà possibile presentare un'offerta che soddisfi le richieste del Siviglia, che valuta il cartellino del difensore francese 30 milioni di euro. E' quanto si legge sul sito del quotidiano andaluso ABC; nell'articolo, inoltre, si apprende che i tedeschi hanno comunque deciso di aspettare il giocatore che, pur dando priorità ai nerazzurri, è pronto a trasferirsi in Germania mantenendo la parola data alle Asprine. Che, per la cronaca, hanno messo sul piatto 25 milioni di euro di base fissa più bonus senza raggiungere la richiesta degli spagnoli. Tuttavia, c'è ottimismo sul fatto che l'affare possa andare in porto, se l'Inter dovesse rinunciare ad acquistare il giocatore.