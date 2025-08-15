Senne Lammens, portiere belga classe 2003, è un obiettivo serio dell'Inter, che è pronta a parlare con l'Anversa, club a cui è legato da un contratto con scadenza 30 giugno 2027. L'estremo difensore era finito anche in cima alla lista delle opzioni del Manchester United, in caso di addio di André Onana, e attualmente è seguito anche da un club francese. Ma è l'Inter che sta spingendo maggiormente. Lo ha rivelato su X Mike McGrath, giornalista del Telegraph.

Manchester United had Senne Lammens high on list of options this summer in event of goalkeeper leaving but 23yo is a serious target for Inter Milan who are set for talks with Antwerp. French club also there for him but Inter are pushing for Belgian



🇧🇪️ — Mike McGrath (@mcgrathmike) August 15, 2025