Senne Lammens, portiere belga classe 2003, è un obiettivo serio dell'Inter, che è pronta a parlare con l'Anversa, club a cui è legato da un contratto con scadenza 30 giugno 2027. L'estremo difensore era finito anche in cima alla lista delle opzioni del Manchester United, in caso di addio di André Onana, e attualmente è seguito anche da un club francese. Ma è l'Inter che sta spingendo maggiormente. Lo ha rivelato su X Mike McGrath, giornalista del Telegraph

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 15 agosto 2025 alle 15:48
Autore: Mattia Zangari
