Non solo a centrocampo, l'Inter si muove anche per la difesa. Cresce, secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea di un innesto in retroguardia parallelamente con l'addio di Benjamin Pavard.

Il nome in pole è quello di Solet, 25 anni, centrale dell'Udinese che ha impressionato nello scontro diretto contro l'Inter della passata stagione. A Milano pensano a lui da un paio di anni. Ma c'è anche da considerare l'indagine per una presunta violenza sessuale a suo carico da maggio scorso. Per questo è escluso l'investimento immediato, meglio un prestito con riscatto sicuro a 20-25 milioni di euro, qualora cadessero le accuse.

Come detto, deve però essere ceduto Pavard. Potrebbe accadere negli ultimi giorni di mercato. Il francese pesa a bilancio per 18 milioni, è più o meno la cifra richiesta per farlo partire. La pista più concreta è oggi quella che porta al Galatasaray.

L'alternativa a Solet è Loic Badé del Siviglia, 25 anni, costa di più e il Bayer Leverkusen è interessato a lui, ma l'Inter si è messa in mezzo.