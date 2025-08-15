Si sono giocate in serata le prime partite dei 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. La vittoria più roboante è quella del Genoa di Patrick Vieira che regola la L.R. Vicenza, formazione di Serie C prossima avversaria dell'Inter Under 23, con un secco 3-0. Marcature aperte dalla splendida giocata che porta in gol Valentin Carboni, alla sua prima rete con la maglia rossoblu in gare ufficiali; un autogol di Francesco Benassai e la rete di Nicolae Stanciu completano il tabellino a favore del Grifone. Che ai 16esimi sfiderà l'Empoli, che ha avuto la meglio sulla Reggiana solo ai calci di rigore.

Vince anche il Lecce, che ha la meglio per 2-0 sulla Juve Stabia dove i due giocatori provenienti dall'Inter sono stati protagonisti di una staffetta, con Giacomo Stabile che ha iniziato il match dal primo minuto per poi lasciare il campo al 79esimo a Giacomo De Pieri. Una rete di Josh Doig su assist di Domenico Berardi permette al Sassuolo di superare il Catanzaro.