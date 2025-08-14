La trattativa per Ademola Lookman resta ferma: da oltre dieci giorni non ci sono contatti con l’Atalanta, che continua a non aprire alla cessione dell’attaccante nigeriano.

In casa Inter si valuta così un cambio di rotta. Le buone risposte di Pio Esposito e Yoan Bonny, unite alla presenza in rosa di diversi giocatori in grado di agire da trequartista nel 3-4-2-1 di Cristian Chivu (da Piotr Zielinski a Davide Frattesi, passando per Petar Sucic, Henrikh Mkhitaryan e Nicola Zalewski), spingono Beppe Marotta e Piero Ausilio a considerare un innesto di altro profilo.

Come riportato da Sky Sport, il nuovo nome in cima alla lista è quello di Manu Koné, centrocampista della Roma. I giallorossi, in questa fase di rinnovamento della rosa voluto da Gian Piero Gasperini, potrebbero valutare anche la cessione di elementi di spicco.