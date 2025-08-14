L'Olympiacos, prossimo avversario dell'Inter nell'amichevole in programma dopodomani a Bari, è stato sconfitto 2-1 dal Napoli nel test andato in scena stasera allo 'stadio Teofilo Patini' di Castel di Sangro. La squadra di Antonio Conte ha sbloccato il risultato al minuto 17' con Matteo Politano, per poi trovare il raddoppio nella ripresa, al 53', con Lorenzo Lucca, entrato dalla panchina poco dopo la mezzora per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku (problema al quadricipite). Di Ciquinho, al 91', il gol segnato dai greci.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 20:27
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print