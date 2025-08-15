E' positivo il bilancio tracciato da Patrick Vieira rispetto al mercato condotto dal Genoa fino a questo punto dell'estate: "Il mercato è ancora aperto, può sempre succedere qualcosa, purtroppo. Aspettiamo fino alla chiusura, finger cross (incrociamo le dita, ndr) - la premessa del tecnico francese in conferenza stampa -. Sapevamo di poter perdere De Winter ma è arrivato Ostigard; con questo gruppo si può lavorare bene, sono contento di quello che abbiamo fatto fino adesso. Dobbiamo trovare degli automatismi per creare di più, ma ci sono giocatori di qualità che sanno fare gol. Giocatori come Stanciu, Cuenca, Messias e Carboni hanno qualità tecnica e possono cambiare le partite".