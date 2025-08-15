Permane lo stallo totale tra Inter e Atalanta sul fronte Ademola Lookman. Questo è ciò che filtra da Bergamo, secondo quanto riportato da Sky Sport. Non sono previste novità almeno fino a domenica, poi si capirà se la posizione della Dea si ammorbidirà o se l'entourage del giocatore proverà a muoversi per sbloccare la situazione. Nel frattempo, il nigeriano ha lasciato l'Inghilterra ed è tornato in Portogallo, dove continua ad allenarsi in solitaria per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione.