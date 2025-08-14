Marco Baroni, tecnico del Torino, dovrà fare a meno di Ardian Ismajli per i primi match della stagione, compreso quello d'esordio in campionato contro l'Inter, in programma lunedì 25 agosto, a San Siro. L'ex difensore dell'Empoli, infatti, ha accusato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra, come evidenziato dagli accertamenti strumentali. "La prognosi - fa sapere il club granata - verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.

Sezione: L'avversario / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 19:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print