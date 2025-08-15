Giovanni Sartori e Marco Di Vaio si stanno facendo venire in mente qualche idea per scioglierlo e portare a casa Kristjan Asllani dell'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista albanese è il profilo che piace di più ai dirigenti felsinei, ma anche quello più costoso, visto che la valutazione che i nerazzurri ne fanno si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Prima di cominciare a trattare a tavolino con Piero Ausilio, servirà quindi avere una proposta convincente tra le mani.

In casa emiliana si valuta come alternativa il nome di Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, che costa la metà. Sullo sfondo restano alcuni profili molto giovani dall'estero, che sarebbero dei fuori lista.