Dai giorni di Lookman a quelli di Koné. Ma secondo Tuttosport, per la Roma il francese vale 50 milioni, dopo averlo acquistato a 18 un anno fa. La prima proposta dell'Inter è di 40 e c'è il placet del centrocampista, che a Milano prenderebbe 4 milioni per cinque anni e giocherebbe la Champions League.

Con Koné, l'allenatore interista Chivu spera di puntellare una fase difensiva ballerina. La virata ha una logica considerando che davanti sia Bonny che Pio Esposito sono considerati due upgrade rispetto ai precedenti interpreti. Lookman è fondamentale per il passaggio al 3-4-2-1, ma non. detto che l'Inter non provi comunque a prendere qualcuno (come Nkunku) con formule più flessibili a fine mercato.

A centrocampo sono comunque in partenza sia Asllani che Zielinski, quest'ultimo se arriveranno offerte.