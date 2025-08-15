Non c'è solo l'Inter su Manu Koné. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio da parte di un club di Premier League, mentre l'Inter ha avuto inizialmente contatti con l'entourage del giocatore per sondare la sua disponibilità e quella di Massara, che non reputa Koné incedibile. Da capire, però, cosa ne pensa Gasperini.

Ausilio sta ora studiando la possibile operazione, sempre restando vigile su Lookman. E anche l'Atalanta deve capire se tenersi un separato in casa oppure accelerare per la cessione dell'attaccante. Tutto è nelle mani dell'Inter: deve decidere se alzare la proposta per Lookman o girare 45 milioni per il centrocampista alla Roma.

Nel frattempo Massara sta lavorando su Magassa con il Monaco e valuta Fabbian dal Bologna. Ma salvo novità domani Koné giocherà contro il Neom in amichevole, anche perché da parte sua non sente la necessità di partire, anche se prenderebbe in considerazione proposte allettanti. E l'Inter è impossibile da rifiutare.