Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano sull'approccio dell'Inter per Manu Koné respinto dalla Roma. Il club giallorosso ha deciso di trattenere il giocatore francese anche su indicazione del tecnico Gian Piero Gasperini, che ha dichiarato al club di considerare Koné un giocatore chiave per il suo progetto. Convincendo quindi i Friedkin a mettere sotto chiave il nazionale transalpino. 

