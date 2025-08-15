Dopodomani, il Lumezzane inaugurerà la sua stagione sportiva sfidando, nel primo turno di Coppa Italia Serie C, la neonata Inter U23, alla sua prima storica partita ufficiale. Un appuntamento che Massimo Paci ha inquadrato così ai canali ufficiali del club bresciano: "Arriviamo determinati, anche se le gambe sono sicuramente ancora imballate dal grande lavoro che abbiamo fatto in ritiro per preparare al meglio la stagione. E’ il primo passo di un lungo percorso, abbiamo la voglia di scendere in campo e sono contento della squadra nonostante, come ha dichiarato il presidente, sia ancora da ultimare con alcuni innesti. Affrontiamo una squadra che è alla sua prima partita ufficiale, una gara complicata da preparare, ma sicuramente i nerazzurri saranno una mina vagante nel girone come tutte le Under 23, per di più guidati da un tecnico (Stefano Vecchi, ndr) che per la categoria è una certezza".