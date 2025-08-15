Una sola partita senza subire gol da quando Cristian Chivu si è seduto sulla panchina dell'Inter. E' il dato sottolineato oggi da Tuttosport, che ricorda come solo il River Plate non sia riuscito a segnare ai nerazzurri. Per il resto sempre almeno una rete subita e anche a questo dovrà servire l'amichevole di domani contro l'Olympiacos, a puntellare una fase difensiva che fa fatica. In compenso la fase offensiva funziona, tanto che la squadra non ha segnato soltanto con il Fluminense.

Torneranno tra i convocati Calhanoglu, Dumfries, Zalewski, coi primi due che potrebbero essere titolari, ma anche Bisseck e Zielinski. Fuori Frattesi e Palacios.