Dopo un periodo di apparente calma, il mercato della Roma si sta scaldando proprio a Ferragosto. I tifosi giallorossi sognano l'accoppiata Jadon Sancho-Leon Bailey, ma la consapevolezza è che per questo doppio arrivo servirà un sacrificio. E visti i tentennamenti di Evan Ndicka ad accettare la corte del Neom, il prescelto a finire sul mercato è Manu Koné. Come sottolinea Il Messaggero, che sia stato l'Inter a cercarlo o sia stata la Roma a offrirlo poco importa. Visto lo stallo su Ademola Lookman, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno cambiato obiettivo proponendo 40 milioni più bonus per il centrocampista francese.

Preso atto della vicenda Koné, Fredric Massara ha lanciato l'offensiva per Sancho (proposti 23 milioni al Manchester United con la formula del prestito con obbligo, ma prima serve un rinnovo) e Bailey (prestito con diritto di riscatto, ma occhio al Besiktas). Chiaramente se il direttore sportivo riuscisse nel doppio colpo, i costi verrebbero ammortizzati dalla cessione di Koné all'Inter.