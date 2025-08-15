Inter e Atalanta sono immobili riguardo alla situazione di Ademola Lookman. Ed è per questo, si legge sulla Gazzetta dello Sport, che i nerazzurri hanno deciso di virare su Manu Koné. Un arrivo non esclude l'altro, ma se il prezzo del francese dovesse salire le munizioni si ridurrebbero.

Anche ieri, a distanza, il nigeriano è stato tranquillizzato, ma il tempo si sta restringendo. In teoria l'Inter si è data una settimana per avere novità dalla famiglia Percassi. Da Bergamo non è mai arrivata alcuna valutazione, proprio per evitare che ci fossero offerte al ribasso da Milano.

Dopo Ferragosto entreranno di nuovo in scena anche gli agenti del giocatore, che hanno lasciato Bergamo diversi giorni fa. Ma se non si arriverà a una quadra, il giocatore verrà messo davanti al fatto compiuto della mancata cessione. Ad oggi è l'ultima cosa che l'attaccante si augura.

Dovesse tramontare l'ipotesi Lookman in casa Inter ci si domanderà se prendere un giocatore con quelle caratteristiche oppure affidarsi ai centrocampisti in grado di avanzare, come Mkhitaryan e Frattesi, in una posizione differente.