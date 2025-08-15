L'Atalanta sarebbe pronta a tenere in rosa Ademola Lookman, se da qui alla fine della corrente sessione di calciomercato non dovesse arrivare l'offerta giusta. Secondo L'Eco di Bergamo, servono più di 50 milioni di euro per convincere la famiglia Percassi a lasciar partire l'attaccante nigeriano, una cifra a cui nessun club finora si è mai avvicinato. L'unica proposta ufficiale l'ha inviata per iscritto l'Inter lo scorso 29 luglio: 45 milioni di euro, bonus inclusi. Offerta respinta al mittente dalla Dea prima dello stallo delle ultime due settimane. "Una situazione da monitorare ora dopo ora", precisa il quotidiano bergamasco.
Sezione: Copertina / Data: Ven 15 agosto 2025 alle 17:02
Autore: Mattia Zangari
