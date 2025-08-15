Una vera e propria partita a scacchi, quella che vede protagoniste Inter e Atalanta con al centro Ademola Lookman. Rifiutata la prima offerta del club milanese, secondo i bookmaker la trattativa non è ancora chiusa, anzi per gli esperti Sisal si gioca a 1,30 il passaggio del nigeriano alla corte di Cristian Chivu. Un’operazione difficile ma nella quale potrebbe essere decisiva la volontà dell’attaccante.

Tuttavia, l’Inter non si fermerà solo all’attacco, ma sta pensando anche a un colpo in entrata per rinnovare la difesa: nelle ultime ore prende piede l’idea Oumar Solet dell’Udinese, offerto a 4 su Planetwin365, stessa quota di Jhon Lucumi del Bologna.