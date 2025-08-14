Si chiama Amadou Konteh Jaiteh il nuovo rinforzo dell'Inter in ottica settore giovanile. Attaccante classe 2009, spagnolo, arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Valencia. Il suo contratto risulta infatti tra quello depositati del club di via della Liberazione alla Lega di Serie A, dove da oggi risultano presenti anche i documenti di Antonio David, in prestito dal Cesena.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 14 agosto 2025 alle 11:45
Autore: FcInterNews Redazione
