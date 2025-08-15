Maghnes Akliouche, jolly offensivo classe 2002 del Monaco, è stato accostato negli scorsi giorni all'Inter. Dopo le indiscrezioni provenienti dai colleghi de L'Equipe, dalla Germania, in particolare Sky Sport DE, riferiscono che anche Bayer Leverkusen e Manchester City hanno inserito il talento francese nella loro lista di obiettivi. Sebbene negli scorsi giorni il DS del club monegasco abbia manifestato la volontà di trattenere il calciatore, a fronte di un'offerta importante, ecco che ogni situazione potrebbe mutare velocemente.