Marco Silva, manager del Fulham, non ha nascosto il suo malumore per l'immobilismo della dirigenza nel corso del mercato estivo che ormai è alle sue fasi finali: "Non è uno scenario ideale. non mi aspettavo che fossimo così passivi - le parole del portoghese in conferenza stampa -. Sapevo cosa volevo e il piano c'era, ma non è successo. In questo momento abbiamo bisogno di rinforzarci. In alcune posizioni siamo molto corti. Se me l'aspettavo? Certo che no, ma il mercato è il mercato".

Per la cronaca, i Cottagers hanno messo tra i loro obiettivi per l'attacco anche l'interista Mehdi Taremi.