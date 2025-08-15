Prima dell'inizio della gara di Coppa Italia contro la L.R. Vicenza, il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini si è fermato a parlare ai microfoni di Sport Mediaset parlando anche delle operazioni di mercato del Grifone. Che potrebbe trovarsi alle prese con una richiesta da parte dell'Inter per Morten Frendrup, specie dopo che la trattativa per Manu Koné è stata stoppata dalla Roma. Questo il parere del dirigente rossoblu: "Abbiamo diversi nuovi giocatori quindi dobbiamo trovare le dinamiche di squadra. Per il resto non c'è molto da dire...".

Tra i nuovi giocatori c'è anche Valentin Carboni, arrivato dall'Inter in questa estate: "Stiamo lavorando in maniera graduale. Viene da un infortunio, ma ha grandi qualità e lo fa vedere sempre più in allenamento e nelle amichevoli. Stasera è una buona opportunità per iniziare col piede giusto". Ottolini è stato buon profeta, visto che Carboni ha segnato la rete del vantaggio nella sfida di Marassi.