Il Galatasaray e i sauditi del NEOM contendono al Lille il difensore Benjamin Pavard, che nel Lille è cresciuto e per il quale il club francese sogna un clamoroso ritorno a casa. Ma di fronte a questa concorrenza munifica, i Dogues sono propriamente disarmati? Secondo il quotidiano locale La Voix du Nord, non è detto: certo, il Lille si trova ancora senza garanzie sui diritti televisivi e senza la manna della Champions League di questa stagione. Ma la capacità del LOSC di attrarre e concludere accordi di trasferimento con Olivier Létang al timone non deve essere sottovalutata. Poi, le basi finanziarie, secondo il quotidiano, sono comunque molto solide.

Il club può giocarsi le carte dei 'sentimenti', perché Pavard è rimasto molto legato alla regione del Nord Pas-de-Calais, e spesso ha affermato che un giorno sarebbe tornato al LOSC per restituire ciò che ha ricevuto, e non in modalità pensione. Infine, un altro punto a favore del Lille è la presenza del suo caro amico Olivier Giroud, tornato in patria dopo l'esperienza in MLS: i due hanno vissuto momenti indimenticabili in nazionale, dove si sono trovati spesso insieme, in particolare condividendo la stessa stanza. E magari, una telefonata all'amico Benji da parte dell'ex milanista è partita...