Direttamente dai suoi canali social Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, fa il punto sulla situazione di mercato in casa Inter: "Sono ore di riflessioni in casa Inter: Chivu è preoccupato per la solidità della squadra, pertanto sono in corso valutazioni su Koné. La pista Lookman è viva, ma nel caso in cui Marotta affondasse sul francese servirebbe una cessione. P.S. - Possibile che la Roma debba privarsi di Koné per rafforzare l'attacco? Mah...".