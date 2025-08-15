L'Inter può cambiare la propria strategia di mercato. Nuove vie, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Molto dipenderà dallo stallo sull'affare Lookman: le difficoltà ad arrivare a dama hanno fatto virare l'attenzione di Marotta e Ausilio altrove.

Verso Manu Koné, come si dice già dalla giornata di ieri. Il 24enne francese è in vendita e ha doti che nessuno ha in casa nerazzurra. Secondo la rosea in casa nerazzurra si coltiva l'idea del clamoroso doppio colpo, Koné più Lookman, anche se al momento è il francese il più vicino a vestire la casacca interista.

Questo anche perché Koné ha cinque anni in meno, è ancora rivendibile e quindi la proprietà è più aperta a spendere qualche milione in più. L'Inter non vuole arrivare subito a quota 40 milioni, partirebbe da una quota decisamente inferiore. E deve comunque pensare prima alle uscite. Quelle certe di Asllani e Taremi che porterebbero una quindicina di milioni. Ma anche Zielinski, col suo ingaggio da 4,5 milioni (potrebbe essere accompagnato verso Riad, secondo la rosea), mentre Frattesi non è da considerarsi in questo incastro.

Tatticamente, l'arrivo di Koné sarebbe quel che serve a Chivu per sostenere il salto in avanti. Nel calcio più verticale del nuovo allenatore, manca chi faccia valere la forza fisica. Non a caso la dirigenza aveva pensato al francese anche nei giorni in cui Calhanoglu poteva andare al Galatasaray.