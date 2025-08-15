Nella lista dei potenziali sostituti di Benjamin Pavard, finito nel mirino di NEOM, Lille e Galatasaray, spicca il nome di Omar Solet. Il classe 2000 francese ha ben figurato nell'Udinese nella passata stagione ed è tornato a suscitare l'interesse del club nerazzurro, che già lo adocchiò negli anni scorsi. In tal senso, l'Inter ha effettuato un primo sondaggio per il 25enne roccioso difensore centrale transalpino, messo sotto contratto dai friulani lo scorso gennaio dopo la fine dell'esperienza con il Salisburgo. La valutazione, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, si aggira intorno ai 20 milioni di euro.