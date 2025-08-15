Il calcio africano si mobilita per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Africa Hub, infatti, Didier Drogba è arrivato in Italia per consegnare all'Atalanta una petizione di cinquanta pagine, approvata dalla CAF (Confédération Africaine de Football), per richiedere un giusto e trasparente trasferimento per Ademola Lookman, Pallone d'Oro africano in carica. 

