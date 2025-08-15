In queste ore tengono banco, in ottica calciomercato, le possibili novità relative a Manu Koné, profilo attenzionato dall'Inter. Secondo quanto riferisce Sportitalia, i nerazzurri sono disposti a mettere sul piatto la cifra che era stata orientativamente programmata per portare a Milano Lookman, delineando così una strategia differente rispetto a quella su cui si era lavorato nelle ultime settimane, almeno sino allo stallo perdurante di questi 10 giorni con la controparte bergamasca.