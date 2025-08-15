Una trattativa nata e probabilmente evaporata nel giro di poche ore: il ballo di Ferragosto intorno al nome di Manu Koné si è esaurito, visto che la Roma, riporta Gianluca Di Marzio, ha deciso di trattenere il giocatore francese ritenendo inesistenti le condizioni per proseguire la tratativa con l'Inter. Notizia poi confermata da Sky Sport, secondo cui non ci sono le prospettive per concludere l'operazione: per l'Inter, Koné rappresentava un'opportunità ma a determinate cifre, che però la Roma non intende accettare.

Adesso, l'Inter deve valutare altre opportunità: non ci sono esigenze stringenti in casa nerazzurra e quindi si usufruirà del tempo a disposizione per poter sondare altre piste e per cogliere eventuali occasioni. Nel frattempo, per i capitolini procedono sulla strada giusta le trattative per Jadon Sancho e Leon Bailey.