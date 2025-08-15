Uno dei pionieri dell'attività di talent scout ci ha lasciato a 83 anni: parliamo di Ramón Maddoni, che ha seguito da vicino le gesta di Esteban Cambiasso, cresciuto calcisticamente sotto l'egida dei suoi consigli. Proprio il Cuchu ha voluto ricordarlo con parole davvero dritte al cuore: "Tra tutti gli insegnamenti, i momenti e i ricordi con te, ricorderò la tua frase che mi ha colpito di più quando da bambino mi lamentavo sempre perché mi urlavi contro. Le tue parole erano. 'Ti esigo perché so che puoi, preoccupati del giorno in cui non ti urlerò più', e questo mi ha fatto imparare da te e da tutti gli allenatori che sono venuti dopo di me e mi hanno corretto. Grazie di tutto, maestro", il commovente ricordo di Cambiasso.