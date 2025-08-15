"10 giorni all’esordio di stagione a San Siro Non perderti Inter-Torino e scopri le nostre tariffe speciali". Così i canali social nerazzurri caricano l'attesa verso la prima di campionato, distante appunto dieci giorni. Se da un lato il calciomercato deve ancora entrare nel vivo e saranno giorni bollenti tra entrate e uscite, ecco che il campionato si avvicina sempre di più e anche i tifosi non vedono l'ora di osservare da vicino o in tv i propri beniamini nella nuova stagione sportiva.

Non perderti #InterTorino e scopri le nostre tariffe speciali #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 15, 2025