Il Lille vuole un rinforzo significativo per il reparto arretrato e potrebbe pescare in casa nerazzurra. Secondo quanto riferisce Foot Mercato, infatti, il club transalpino, dopo l'affare Diego Carlos, tenta la fortuna con Benjamin Pavard. Non si tratta ovviamente di un'operazione facile, considerando anche il fatto che Galatasaray e NEOM hanno chiesto informazioni per il difensore nerazzurro.

Secondo Foot Mercato, le richieste d'ingaggio fatte da Pavard ai sauditi del Neom sono state ritenute eccessive, dunque il Lille sta lavorando per cercare di riportare 'a casa' Pavard.