Anche la Gazzetta dello Sport parla di Oumar Solet come obiettivo principale dell'Inter per la propria difesa. Il club nerazzurro, che vuole dare almeno un ritocco al pacchetto difensivo, ambisce al 25enne dell'Udinese che monitora da un paio di anni. Ma secondo la Rosea, c'è un fattore che condiziona la potenziale trattativa: da maggio 2025, l'ex Salisburgo è sotto indagine della Procura di Udine per una presunta violenza sessuale. Per questo motivo, in Viale della Liberazione non ponderano l'idea dell'investimento immediato, privilegiando possibilmente un prestito con riscatto sicuro a una certa cifra, tra i 20 e i 25 milioni, nel caso in cui i guai giudiziari venissero definitivamente risolti, senza strascichi. Un po’ come accaduto ad Albert Gudmundsson un anno fa.

Qualora ci fosse la fumata bianca, Solet sarebbeutilizzato in nerazzurro per piazzarsi in mezzo nel trio difensivo, pur avendo duttilità e conduzione di palla per slittare su uno dei due lati. Questo perché, qualora Benjamin Pavard dovesse salutare negli ultimi giorni di mercato, il suo posto a livello 'tattico' verrebbe preso da Matteo Darmian, che andrebbe a scalare definitivamente come 'gancetto' a coprire le spalle a Yann Bisseck con Luis Henrique back-up di Denzel Dumfries. È inoltre confermato l’alto gradimento per il gioiello del Siviglia Loïc Badé, fatto già esordire da Didier Deschamps con la Nazionale francese.