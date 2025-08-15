Nel corso della presentazione del nuovo acquisto del club andaluso, il portiere Odysseas Vlachodimos, il direttore sportivo del Siviglia Ramon Cordón ha fatto il punto su quella che è la situazione del mercato del Nervion, invitando tutti alla calma malgrado le operazioni in casa biancorossa siano bloccate da ben 20 giorni: "Abbiamo ancora tempo fino a domenica. Sto pensando al 1° settembre, che è il vero fischio finale. Continuiamo a lavorare. Tutto è molto volatile e dinamico e può cambiare di giorno in giorno. Gli acquisti sono importanti, ma abbiamo molta forza come gruppo".

In bilico ci sono anche situazioni in uscita come quelle di Juanlu Sanchez e Loïc Badé, nel mirino rispettivamente di Napoli e Inter: "Abbiamo diversi colloqui in ballo. Sono convinto che ci saranno delle sorprese, e altre che si presentano giorno dopo giorno saranno risolte, e raggiungeremo, per quanto possibile, gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Stiamo lavorando con i loro agenti per trovare soluzioni molto positive per i giocatori, sempre nel migliore interesse delle loro famiglie e del club, affinché possano andarsene con stile", ha concluso Cordón.